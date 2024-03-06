الثلاثاء الكبير.. ترامب يفوز في ولايتي فرجينيا وكارولاينا الشمالية

أعلن مركز "إديسون" للأبحاث فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولايتي فرجينيا وكارولاينا الشمالية، في أولى نتائج الثلاثاء الكبير.

كما أعلن المركز أيضا فوز الرئيس الحالي جو بايدن في الولايتين إلى جانب ولاية أيوا.

وخلال الثلاثاء الكبير تحسم ولايات ألاباما وأركنساس وألاسكا وكاليفورنيا ومين وكولورادو وماساتشوستس كارولاينا الشمالية ومينيسوتا وأوكلاهما وتكساس وتينيسي ويوتا وفرجينيا وفيرمونت، بطاقة الترشح عن الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة.

وتقليديا لا يمثل التصويت قيمة كبرى لبايدن إذ اعتاد الحزب الذي يتولى السلطة في البيت الأبيض أن يدفع بالرئيس مجددا إلى السباق.

وبالنظر إلى نتائج الجمهوريين في الولايات الست التي سبقت الثلاثاء الكبير يتوقع المراقبون أن يحسم ترامب لحد بعيد بطاقة الترشح على حساب نيكي هيلي.

يتعين على الراغب في نيل ثقة الحزب الجمهوري كمرشح رئاسي أن يحصد ما لا يقل عن 1215 مندوبا من إجمالي 2429 بكافة الولايات، وتحسم ولايات "الثلاثاء الكبير" أصوات 874 مندوباً.

أما في الحزب الديمقراطي، فإن الراغب في الحصول على دعم حزبه مطالب بحسم أصوات 1439 مندوبا من إجمالي عدد مندوبي الحزب البالغ 3979.