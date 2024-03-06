رقم مميز لـ "ميتروفيتش" بقميص الهلال أمام الاتحاد

يمتلك المهاجم الصربي بصفوف الهلال ميتروفيتش رقماً مميزاً مع ناديه في مباريات الكلاسيكو التي تجمعه بنادي الاتحاد.



وشارك المهاجم الصربي الدولي في مباراتين بالاتحاد الأولى بدوري روشن والثانية بدوري أبطال آسيا وسجل في المباراتين.

في مباراة الدوري سجل ميتروفيتش ثلاثة أهداف وفي مباراة دوري أبطال آسيا سجل هدفًا خلال الشوط الأول من المباراة المقامة مساء اليوم الثلاثاء بذهاب دور ربع النهائي.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في الموسم الحالي في 31 مباراة بمختلف المسابقات سجل 29 هدفاً وصنع 6.



وفاز الهلال السعودي على نظيره اتحاد جدة بثنائية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض ، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

الهدف الاول لفريق الهلال عبر اللاعب ميتروفيتش في الدقيقه ٤٠ من ركلة جزاء ، قبل ان يضاعف سالم الدوسري النتيجه للهلال صاحب الارض عند الدقيقه ٤٢.