تفاصيل مناقشة مصر لاستخدام "الفيتو" ضد وقف إطلاق النار بغزة

تسعى الدولة المصرية باستمرار لحفظ أمن وسلامة الدول العربية، وتعمل جاهدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي يعتبر حرب إبادة جماعية شنها الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 150 يومًا.

ووضعت مصر 6 مطالب لازمة للتنفيذ للحفاظ على الشعب الفلسطيني وأمن الجوار، وذلك خلال مشاركتها فى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار المطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وألقى بيان مصر السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مساء أمس الثلاثاء، وجاءت المطالب الستة كالتالي: