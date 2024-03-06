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الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

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أسعار صرف العملات العربية خلال التعاملات المسائية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي في بنك مصر نحو 8.39  جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدرهم الاماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الدرهم الاماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الاسلامي 8.38 للشراء و8.43 جنيه للبيع.

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