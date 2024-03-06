سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الإماراتي:

سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي في بنك مصر نحو 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدرهم الاماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدرهم الاماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الاسلامي 8.38 للشراء و8.43 جنيه للبيع.