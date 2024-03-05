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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال آسيا .. تشكيل الهلال أمام الاتحاد في مواجهة ربع النهائي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي ، تشكيل لاعبيه الاساسي في مواجهة الاتحاد ، التي تنطلق مع دقات الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب الأول بارك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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 وجاء تشكيل الهلال في بداية اللقاء كما يلي..
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: ياسر الشهراني ، خاليدو كوليبالي ، علي البليهي ، سعود عبدالحميد

الوسط: روبن نيفيز ، سلمان الفرج ، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتشخط الهجوم: سالم الدوسري ، مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش.

ومن المقرر أن تكون مواجهة العودة بين الفريقين الثلاثاء مساء يوم الثلاثاء على ملعب “الجوهرة المشعة”.

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