صواعق رعدية وأمطار خفيفة ببعض مدن السعودية

يهتم الكثير من المواطنين وزوار المملكة العربية السعودية بالاطلاع على حالة الطقس بشكل شبه يومي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل الخروج من المنزل خاصة مع استمرار التقلبات الجوية في هذا التوقيت من العام.

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس، بعدد من مدن ومناطق المملكة مثل (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ونجران)، ونستعرض في السطور التالية أبرز تلك التنبيهات:

في مكة المكرمة نبه المركز لوجود ضبابًا كثيفًا على الشفا والطائف حتى الساعة العاشرة صباحًا، بجانب احتمالية تساقط أمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍّ في الرؤية، وذلك في كلا من "الكامل والخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف والعرضيات"، والتي تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتوقع المركز أن يسود في المدينة المنورة طقس متقلب حيث تتساقط أمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدني في الرؤية، خاصة في "المهد ووادي الفرع"، كما تشهد أيضًا منطقة نجران نفس التغيرات الجوية والتي تظهر في "الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة"، وتستمر تلك الأجواء في نجران حتى الساعة السادسة مساءً.

كما تشهد العاصمة السعودية "الرياض" أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وذلك في كل من "وادي الدواسر والقويعية والدوادمي وعفيف"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.