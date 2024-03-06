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الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار بالبنوك في مستهل تعاملات الأربعاء

الدولار
الدولار

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تؤثر على سعر العملة الخضراء.

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أسعار صرف الدولار فى التعاملات المسائية

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الدولار يستقر وهوس العملات المشفرة لا يزال على أشده


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار بالبنوك اليوم:
سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي نحو30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار في بنك الاسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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