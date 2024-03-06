استشهاد 3 فلسطينيين فجر اليوم.. الاحتلال يفجر منزلًا في دير البلح

تواصل قوات الاحتلال الغاشم أعمالها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، حيث قصف الاحتلال فجر اليوم الأربعاء 6 مارس، منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

ووفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام، فقد أوضحت مصادر طبية استشهاد 3 مواطنين على الأقل ووقوع عدد من المصابين بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة العطار بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدف طيران الاحتلال الحربي مدينة خان يونس بشكل مكثف.

فيما أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30631، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وحصيلة الاصابات ارتفعت إلى 72043 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال 10 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدا، و123 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.