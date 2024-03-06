عمليات التجميل تشوه نجمات الخليج (صور)

الكثير من النجمات يلجأن إلى “عمليات التجميل” لإصلاح العيوب ببشرتهن، لكن أحيانًا ما يسبب هذا تغييرًا كبيرًا فى ملامحهن ويتعرضن للتنمر والانتقاد بسبب ذلك.

نجمات تغيرت ملامحهن بسبب عمليات التجميل:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في فترة قريبة صورة للفنانة العراقية “أصيل هميم” لملامحها قبل وبعد عمليات التجميل، وكان التغيير عليها واضحًا بشكل كبير.

تباينت آراء المتابعين حول سبب تغير سبب ملامح “أصيل هميم”، منهم من قال أن سبب التغيير هو الفوتوشوب، البعض الآخر رأى أن عمليات التجميل شوهت ملامحها.

حاولت الفنانة العراقية “أصيل هميم” الرد بشكل غير مباشر، بنشر صور لها تظُهرملامحها الحقيقية عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور “إنستجرام”، بدت فيها بملامح عادية.

الفنانة السعودية “ريم عبدالله”

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"ريم عبدالله"، جمع بين صور لها حاليا، وصور في بداياتها الفنية قبل عمليات التجميل بوجهها.

تجي بدله

ريم عبدالله صارت تشبه يزيد الراجحي يليتها استخارت قبل pic.twitter.com/dCHPItmNjo — Jabriah Jaber (@s19881) March 2, 2024

وقارن المتابعون بين شكلها قبل وبعد، مؤكدين أنها كانت أجمل قبل الخضوع لعمليات التجميل، منتقدين كثرة حقن الفيلر والبوتكس في وجهها الذى أدى لتغييرها بالكامل.

الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود

أثارت “الدكتورة خلود” الجدل مؤخًرا حول سبب تغُير ملامحها، بعد أن نشرت فيديو ظهرت فيه بإطلالة غريبة للإعلان عن المنتج الخاص بها.

جاءت تعليقات المتابعين عن عدم رضائهم على تغير ملامح “الدكتورة خلود” ، متسائلين عن السبب هل هو عمليات التجميل، أم النحافة المفرطة.

حيث رأى البعض أن نظامها الغذائي بعد ظهورها بفقدان ملحوظ في الوزن، سبب فى تغيير ملامحها ونحافة وجهها بسبب لجوئها للنحت.