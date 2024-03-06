آخر سعر للخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور

استقرت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، وذلك بعد أزمة ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة.

وبحسب آخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نستعرض أسعار الخضار والفاكهة فيما يلي..

جاءت أسعار كيلو الطماطم ما بين 4 إلى 6.5 جنيه، وسعر البطاطس من 4 لـ 9.5 جنيه، وتراوح سعر البصل من 10 إلى 25 جنيهًا.

وجاء سعر الجزر ما بين 3.5 لـ 4.5 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي من 11 لـ 14 جنيهًا، أما الصوب فتراوح بين 11 لـ 14 جنيهًا، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهًا، والصوب بين 12 لـ 18 جنيهًا، وتراوح سعر الخيار البلدي والصوب من 5 لـ 9 جنيهات، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) نراوح سعر الكيلو من 18 لـ 23 جنيهًا.

فيما تراوح سعر الكوسة من 4 لـ 7 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 19 لـ 21 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الباذنجان الرومي ما بين 7 إلى 9 جنيهات للكيلو، والبلدي من 5 لـ 8 جنيهات، ووصل سعر البسلة ما بين 15 جنيهات لـ 22 جنيهًا، والسبانخ من 6 لـ 9 جنيهات، والبطاطا من 3.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الثوم من 14 لـ 18 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر البرتقال البلدي والسكري ما بين 5.5 لـ 8.5 جنيه، واليوسفي من 6 لـ 12 جنيهًا للكيلو، والموز البلدي تراوح بين 6 لـ 10 جنيهات، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 80 جنيهًا، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 50 لـ 70 جنيهًا، وتراوح سعر الفراولة من 15 إلى 23 جنيهًا، والجوافة من 8 لـ 14 جنيهات، ووصل سعر الكانتلوب ما بين 7 لـ 10 جنيهات.

أما عن أسعار البلح بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، فقد تراوح سعر البلح الأسواني من 15 لـ 45 جنيهًا، وجاء سعر بلح الاسكوتي من 20 لـ 57 جنيهًا، وبلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيهًا، وبلح شامية من 18 إلى 50 جنيهًا، والبلح الأبريمي تراوح سعر الكيلو من 16 لـ 45 جنيهًا، والبلح المركابي تراوح سعره من 20 لـ 57 جنيهًا، والبلح الأبيض غزال من 15 لـ 45 جنيهًا، والبلح العينات تراوح سعر الكيلو من 17 لـ 45 جنيهًا.