صواريخ حزب الله اللبناني تصيب مبنى شمالي الاحتلال الإسرائيلي

أعلن «حزب الله» اللبناني، استهدافه لمبنى في مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته بشكل مباشر.

وفي بيان له، قال «حزب الله»: «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا ‏على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‌‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 من مساء أمس ‏الثلاثاء (بتوقيت لبنان)، مبنى في مستعمرة افيفيم بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة».‏

وأكد «حزب الله» اللبناني قبل ذلك بساعات قليلة، استهدافه لمبنى في ‏مستوطنة كريات شمونا بشمال إسرائيل، مؤكدًا ‏إصابته بشكل مباشر وإيقاع إصابات مؤكدة.

كما أعلن الحزب أنه استهدف مستوطنة كفربلوم الإسرائيلية بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سماع دوي صفارات الإنذار في مناطق كفر بلوم وكريات شمونا وبيت هيلل شمال إسرائيل، إثر إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان.