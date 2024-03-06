وكيل شباب القليوبية يعقد الاجتماع الشهري مع مديري الإدارات

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الاجتماع الشهري مع السادة مديري الإدارات بالمديرية والإدارات الفرعية، بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، بقاعة المديرية للإجتماعات، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الشهري.

افتتح الصبروط اجتماعه بالتهنئة لقدوم شهر رمضان المبارك أعادة الله علي أمته باليمن والبركات، ووجه الشكر للسادة مديري الإدارات الفرعية على الجهود المبذولة لنجاح مبادرة "سدرة المنتهى" التي أطلقتها المديرية احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج ،ومبادرة "الأقصي بين الماضي والحاضر" احتفالا بليلة النصف من شعبان برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

كما تطرق الإجتماع إلى عدد من التكليفات للسادة مديري الادارات منها تكليف لجنه الإستثمار بحصر جميع المعوقات في جميع المشروعات المطروحه ، وتكليف الادارة الهندسية بمراجعة بيان الملاعب التي تحتاج إلى صيانه او عمليات الاحلال والتجديد بالتعاون مع مديري الإدارات الفرعية ، وتكليف مديري الإدارات الفنية بإعداد جدول زمني للمشروعات التخصصية لتعظيم الاستفادة منها وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بمراكز الشباب.

وأشار إلى ضرورة متابعة مديري الإدارات الفرعية إحلال وتجديد الملاعب ، والمزايدات ، وتقديم تقرير شهري للملاعب المفتوحة ، وتقديم تقرير فتري لمراكز التنمية الشبابية لمراجعة أعمال المراكز ، و التشديد على تنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة والمحافظة والمديرية ، والتأكد من مواعيد انتهاء التعاقدات المبرمة بين الهيئات الشبابية والمستثمرين واتخاذ كافة الإجراءات .

وأشار الصبروط أيضا إلى ضرورة مراجعة جميع وسائل الأمن والسلامة ومنها " أسلاك الكهرباء، المياة ، أرضيات الملاعب ، أغطية الصرف الصحي "، والتأكد من وجود الكاميرات علي حمامات السباحة ، ووجود الإسعافات الأولية وطفايات الحريق ومراجعة سداد مديونيات الملاعب وترشيد استهلاك الكهرباء .