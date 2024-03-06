مركز إعلام منفلوط يحتفل يوم الشهيد

نظم مركز إعلام منفلوط احتفالية يوم الشهيد بهدف تكريم رجال الجيش وتضحيات الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أكدت منى أحمد قطب مدير مركز إعلام منفلوط بأن الاحتفالية التي نظمها المركز بمناسبة يوم الشهيد تهدف إلى تكريم رجال الجيش وتقدير تضحياتهم من أجل الوطن. حيث تم تسليط الضوء على دورهم البارز في الدفاع عن الوطن وحماية أمن وسلامة المواطنين.

وأضافت منى أنه شارك في هذه الاحتفالية العديد من الشخصيات البارزة وأفراد المجتمع المحلي حيث عبروا عن امتنانهم للجيش وتقديرهم لتضحياتهم وبحضور رائد متقاعد جمال عبدالمنعم بالمعاش بالقوات المسلحة وقدري حسين مدير عام الإدارة التعليمية بمنفلوط ومحمد الشوربجي رئيس مجلس إدارة الجمعية واشرف عوض مدير التعليم الغني وعزة محمود مدير الخدمات .

وذكرت مني خلال الاحتفالية التي نظمها مركز إعلام منفلوط بمناسبة يوم الشهيد تحت عنوان "الجيش: عطاء وفداء وتضحية بالروح والدم من أجل الوطن"، بأن الهدف من هذا الاحتفال هو تكريم شهداء الجيش الذين قدموا أرواحهم تضحية من أجل الوطن. تمت الاحتفالية في قاعة جمعية الشبان العالمية بمنفلوط.

وأشارت إلى أن الهدف من تنظيم الاحتفالية بمناسبة يوم الشهيد هو تكريم تضحيات الجيش المصري في سبيل الوطن وإبراز دوره البارز في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ضمن فعاليات احتفالات الهيئة العامة للاستعلامات بيوم الشهيد تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتوجيهات الدكتور احمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى .

وأكدت مني على أهمية الوقوف إلى جانب الجيش وتقدير تضحياته في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية شعبه.

وأشارت مني إلى أن الجيش يعبر عن رمز العطاء والفداء والتضحية بالروح والدم من أجل الدفاع عن الوطن وحمايته. وأكدت على أهمية الاحتفالية في توجيه رسالة قوية عن الولاء والانتماء للوطن والمحافظة على قيم الشهداء الذين بذلوا حياتهم من أجل الدفاع عن الحرية والاستقلال.

وأوضحت مني إلى أهمية الاحتفال بيوم الشهيد وتكريم شهداء الجيش الوطني البواسل الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن. وكما أوضحت أن الاحتفالية تأتي تقديراً وتقديماً للتضحيات الجسام التي يبذلها أفراد الجيش في سبيل حماية البلاد والتصدي لأي تهديد يواجهها وكما تمثل هذه الاحتفالية فرصة للتأكيد على دور الجيش في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وتسليط الضوء على تضحياتهم التي لا تقدر بثمن.

وفي سياق متصل أصدر مركز إعلام منفلوط بيانا إعلاما أوضح فيه بأنه قد افتتحت الاحتفالية بالعزف للسلام الوطني ثم الوقوف دقيقة حداد علي روح شهداء الوطني.

وقد تناولت مني احمد قطب مدير المركز الحديث بالترحيب بالسادة الضيوف والحضور الكريم وقامت بتوضيح السبب في اختبار يوم 9 مارس للاحتفال بيوم الشهيد حيث أن هذا اليوم فيه استشهد الغريق أركان حرب عبدالمنعم رياض وسط أبنائه من جنود القوات المسلحة علي جسر قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

وأوضح الرائد جمال عبدالمنعم عن مدي التضحية والنضال الذي يقوم به أفراد القوات المسلحة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار للوطن وان رجال الجيش يستميتوا من أجل رفع راية الوطن وكذلك منع اي اعتداء من الخارج مهما كان ذلك يكلغهم من دم وأرواح .

وأشار الرائد جمال بان احتفال مصر بهذا اليوم اعترافا بشجاعة وبسالة هؤلاء الجنود الابطال وان مص لم تنسي فضل الابطال الذين صحوا بانفسهم من أجل الحفاظ علي عزة وكرامة الوطن وكذلك تخليدا لذكرى الشهداء.

ووضح الحضور الكريم ان منزلة الشهيد الجنة والفردوس الأعلي وانه حي يرزق وبعد ذلك تم تقديم فقرات فنيه لفريق الكورال بمدرسة الثانوية الصناعية مع العزف علي البيانو وغناء اغاني وطنية وأغاني للشهيد، وكذلك إلقاء ابيات شعرية لمدي مكانة ومنزله الشهيد عند الله وتقديم بعض الاستعراضات الفنية.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة