جميل برسوم يُحقق أمنيته الأخيرة قبل وفاته

حقق الفنان “جميل برسوم” أمنيته الأخيرة بالحياة، قبل وفاته بأيام فى صباح الإثنين، بعد صراع مع المرض.

تكريم جميل برسوم:

تم تكريمه بـ "مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما"، فى آخر ظهورله منذ أيام، في افتتاح الدورة الـ72 للمهرجان، لتتحقق أمنيته قبل وفاته.

ألقى الفنان “جميل برسوم” كلمته خلال التكريم قائًلا: "مكرميني أحلى تكريم وجيه في وقته والحمد لله إني اتكرمت قبل ما أودع".

مازح الأب "بطرس دانيال" في كلمته على المسرح، قائًلا: "بشكر الأب بطرس دانيال لأنه أخيرا افتكرني أنا من رواد المهرجان من 20 سنة، وهو مرة ياخد باله مني ومرة مياخدش باله، وبعدين يبدو أن حد قاله يا أخي جميل برسوم بقى ما خلاص العمر بيجري، قال أه وافتكر جميل برسوم وبشكركم".

يذًكر أن أعلنت الصفحة الرسمية للمركز الكاثوليكي المصري للسينما خبر وفاة “جميل برسوم” ناعينه: "الراحة الأبدية أعطه يارب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح في سلام أمين. فقد الوسط الفني نجما كان يضيء في سماء الفن بحضوره المبدع والجميل ألا وهو الفنان الكاريزما جميل برسوم، لذا نقدم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع، الذي أمتعنا جميعاً بأعماله الفنية الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

وشارك الفنان “جميل برسوم” مؤخرا في مسلسل "تحت الوصاية"، إذ جسد دور الجد، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري.