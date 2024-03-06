رئيس شعبة الدواجن يكشف موعد تراجع الأسعار واستقرارها

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إنه من أجل الوصول لأسعار مناسبة، نحتاج إلى مدة زمنية محددة، يتم خلالها ضبط الأسعار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "عندما نتحدث عن سعر الذرة، نجده وصل إلى 16 ألف جنيه و17 ألف جنيه، بينما الآن يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 12 ألفا، والصويا وصل لـ40 ألفا و42 ألفا، والآن وصل إلى 24 ألف، ولا بد أن ينعكس ذلك على أسعار الأعلاف".

وقال: "كيلو الدجاج في المزرعة نزل من 93 جنيها إلى 88 جنيها، ولكن القضية الأساسية بكم يباع حتى يصل للمواطن، ويمكن أن نحسب أيضا الفاقد وسعر النقل وغيره".