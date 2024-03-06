النصر والهلال في صراع لضم حارس مرمي الشباب السعودي

دخل فريقي الهلال السعودي والنصر في صراع شرس للحصول علي خدمات حامد الشنقيطي حارس مرمي فريق الشباب السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



حيث كشفت تقاير سعودية عن رغبة نادي النصر في التوقيع مع حامد الشنقيطي حارس مرمى نادي الشباب.

كما يتنافس كل من الأهلي والاتحاد على الحصول على توقيع الحارس خلال الفترة المقبلة.

ويعاني نادي النصر من أزمة حراس المرمى خلال الفترة الماضية، بعد إيقاف نواف العقيدي وإصابة راغد النجار.

ويمتلك النصر حارسه الكولومبي حاليًا دافيد أوسبينا، بعد إصابة جديدة للحارس وليد عبدالله.

وخسر النصر من العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد، على ملعب هزاع بن زايد، بينما يلعب العالمي لقاء العودة يوم الإثنين المقبل.