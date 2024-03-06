خبى وشك.. خوف محمد فؤاد على ابنته من الحسد (صور)

لفتت ابنة الفنان “محمد فؤاد” الأنظار بجمالها وملامحها البريئة، بعد ظهورها مع والدها فى حفل زفاف شقيقها “عبد الرحمن” الذي أقيم في قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

محمد فؤاد لابنته خبى وشك:

على الرغم من انه حفل زفاف شقيقها، لكنها تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعى ، لتداول صورها مع والدها “محمد فؤاد”وهى تقبله وتحتضنه وترقص معه.

ظهر الفنان “محمد فؤاد” في فيديو وهو يرقص مع ابنته على أنغام أغنية "قصة حب"، ويحاول إخفاء وجهها من المصورين، قائًلا:"خبي وشك، خبي وشك الله أكبر".

يُذكر انه احتفل الفنان “محمد فؤاد”، بعقد قران ابنه بقصر محمد على في البارون، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني ومن بينهم مصطفى قمر، حميد الشاعري، خالد عجاج، مصطفى كامل، دنيا عبد العزيز، محمد لطفي وغيرهم من النجوم.

كان آخر ظهور لـ “محمد فؤاد” فى حفلات ليالي السعودية المصرية، والتقى خلال الحفل بالفنانة “مي عز الدين” واستعادا معا ذكريات فيلم "رحلة حب"، الذي قدم قبل 23 عامًا.

حضر الحفل عدد كبير النجوم منهم عمرو دياب،كريم عبد العزيز،حميد الشاعرى،مصطفي قمر ،منى الشاذلى ،عمرو الفقي ،إسعاد يونس ،يسرا ،ليلي علوي ،الهام شاهين ،آمال ماهر،رامي عادل إمام ،نيللي كريم ،أشرف عبد الباقي ،أحمد فهمي وغيرهم من النجوم.

كشف الفنان “محمد فؤاد” مؤخرًا، أنه سيعود للسينما من جديد، بعمل فني سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غيابه عن السينما 19 عامًا.

كان فيلم “غاوي حب”،هو آخر أعماله السينمائية، بطولة الفنانة حلا شيحة ورامز جلال، وعرض عام 2005، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا، فمازال العمل يعرض حتى الآن على الشاشات .

وشارك في فيلم “غاوي حب”، كل من محمد فؤاد، حلا شيحة، رامز جلال، خالد الصاوي، عبد الله مشرف، أميرة العايدي، ملك قورة وغيرهم من نجوم الفن، والعمل من إخراج أحمد البدري وتأليف أحمد البيه.