طفل من كل 6 تحت سن السنتين يعاني سوء التغذية الحاد شمال غزة

كشف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، عن الأوضاع المأساوية التي يمر بها شمال قطاع غزة.



واستنكر أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن الأوضاع لا تزال متدهورة في شمال غزة يدور الحديث الآن عن مئات الآلاف من الجوعى، موضحا أن الأحداث الان مروعة بالقطاع.



وندد أبو حسنة مقتل المئات وإصابات العديد من الفلسطينيين، أثناء حصولهم على الدعم من المواد الغذائية من خلال الشاحنات، من الجانب الإسرائيلي.



وتابع أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أصدرت بيانا مفاده :" يعاني طفل واحد من كل 6 أطفال تحت سن السنتين من سوء التغذية الحاد في شمال قطاع غزة.



وطالب بضرورة الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية، من أجل إغاثة القطاع الذي يعاني من القصف من الجانب الصهيوني.

