فريدة عثمان: لا أعد الجماهير بأي إنجاز في أولمبياد باريس

أكدت فريدة عثمان، بطلة مصر في السباحة أنها لا تعد الجماهير بتحقيق أي إنجاز خلال منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، المُقرر إقامتها في باريس.

وقالت فريدة عثمان في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لديّ مدربين نفسيين رياضيين، من أجل مساعدتي خلال ممارسة السباحة، وقبل البطولات أقوم بغلق وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "أفكر كثيرًا قبل أي سباق، وهذا يؤثر على معدلات الغذاء والنوم لدي، لذا أقوم حاليًا بتدريب نفسي على عدم الانشغال بالمستقبل أو بما سيحدث غدًا".

وتابعت: "بعد أولمبياد طوكيو لم يعد يفرق لي ما سيقوله الناس، أخذت درسًا، وأسمع حاليًا فقط لمن هم في دائرة حياتي، أما من هم خارجها لا يعلمون العديد من التفاصيل".

وأكملت: "بذلت مجهودًا كبيرًا وقدمت تضحيات ضخمة في أولمبياد طوكيو، ولكن التوفيق لم يحالفني أثناء السباق، وأصيبت بإحباط كبير بعد النتيجة غير الجيد".

وأتمت فريدة عثمان تصريحاته قائلةً: "لا أحب أن أعد بأي شيء قبل البطولات، سأكون سعيدة بالوصول لنهائي أي سباق في أولمبياد باريس، خصوصًا أنني أتنافس في سباقات لست متميزة بها".