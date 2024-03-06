أمسيات شعرية وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة بشمال سيناء

شهد فرع ثقافة شمال سيناء، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة.

عقد قصر ثقافة بئر العبد أمسية شعرية للشاعر منصور القديري، قدم خلالها عدة قصائد شعرية متنوعة، تمت بإحدى التجمعات السكنية التابعة لقرية السادات بمركز ومدينة بئر العبد، اعدها محمود عيد، بمتابعة عبدالسميع نوفل مدير القصر، كما عقدت أمسية شعرية بمكتبة الكرامة، اعدها هجرس سالم، سلامة أحمد، بمتابعة أحمد أبوالسعود مدير المكتبة.

وفى جانب آخر عقد ببيت ثقافة رابعة محاضرة تثقيفية بعنوان "رمضان على الابواب" حاضرها سليمان منصور مدير البيت، تحدث عن فضائل الشهر الكريم فى الصيام والصلاة وقيام الليل، وبهجة الاطفال بالشهر الكريم، اعدها نجيب سويلم محمد نصار، عبدالسلام الصاوى.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، عقد بمكتبة العبور ورشة فنية فى الرسم لتنمية مواهب الرواد، اعدها هبه محمود، بمتابعة احمد حلاوة مدير البيت، كما عقد ببيت ثقافة قاطيه ورشة حكى وشرح كتاب "كان ياما كان" تاليف حسين على، قام بالشرح عبدالعزيز عيد، بمتابعة أحمد عبدالصاحى مدير البيت.