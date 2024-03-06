متحدث الرئاسة: السيسي أول رئيس مصري يزور أرمينيا بعد استقلالها

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى كان أول رئيس مصري يزور أرمينيا في تاريخها منذ استقلالها، وكان ذلك في يناير 2023، موضحا أن أرمينيا منذ ذلك التوقيت وهناك تحسن كبير في العلاقات والتعاون.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالى، أن زيارة نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا، تأتى ردا على زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا، مضيفا أن هناك دولا لم يحدث لها زيارات رئاسية قبل أن يزورها الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية، أرمينيا وبيلاروسيا وأذربيجان، وأنجولا وموزمبيق وروندا والجابون وجيبوتي وكوت ديفوار وجنوب السودان وغينيا وسنغافورا وفيتنام، والعراق منذ 1990.



ولفت إلى أن أرمينيا كانت تعبير عن الدبلوماسية الرئاسية من الطراز الرفيع والمباشر، التى تؤدى إلى نتائج ملموسة على الأرض في زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجاري، فهناك عدد من المذكرات تم توقيعها اليوم في مجالات البيئة والزراعة والتعاون الاقتصادى.



وأكد أن مصر دولة كبيرة راسخة قوية، وتتسم بالندية مع جميع الاتجاهات والأطراف، مشددا على أن مصر دولة تعمل بتوازن كبير لثقلها التاريخى والجغرافي والحضاري، ودبلوماسيتها الرئاسية تعزز من هذا الثقل وتحوله لرصيد سياسي واستثماري وتنموي تستفيد منه الدولة والشعب.