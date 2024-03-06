اتحاد الصناعات يكشف تراجع أسعار زيت الطعام في الأسواق

أكد السيد بسيوني عضو شعبة الزيت باتحاد الصناعات، أن هناك استعداد للطلب المرتفع على زيت الطعام في الأسواق استعداد لموسم شهر رمضان 2024.

وكشف عضو شعبة الزيت باتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، بشرى سارة بشأن تراجع أسعار السلع في الأسواق المصرية، وانخفاض كبير في زيت الطعام في السوق المحلي.

تراجع سعر لتر زيت الطعام بالأسواق من 100 إلى 80 جنيها

وأوضح أن هناك انخفاضا سعر لتر زيت الطعام بالأسواق من 100 إلى 80 جنيها، متابعا أن الانخفاض كبير في أسعار الزيت في الأسواق المصرية.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 11 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد).

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت في ١٦ يناير الماضي عن ممارسة رقم 10 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكمية 1000 طن زيت صويا و 500 طن زيت عباد

ذكرت الهيئة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها ،على ان يتم التسليم خلال الفترة من 20 فبراير إلى 16 مارس 2024