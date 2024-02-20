السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد الزيت الخام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 11 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد)

تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها

تسليم خلال شهري مارس وابريل 2024

جلسة فض المظاريف والبت يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع القصر العيني

باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الادارية

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت في ١٦ يناير الماضي عن ممارسة رقم 10 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكمية 1000 طن زيت صويا و 500 طن زيت عباد

ذكرت الهيئة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها ،على ان يتم التسليم خلال الفترة من 20 فبراير إلى 16 مارس 2024

