جمال حمزة: استغلال الفرص التهديفية سلاح الزمالك لحصد كأس مصر

شدد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، على ضرورة الاعتماد على أصحاب الخبرات في تشكيل الفريق الأساسي أمام الأهلي بنهائي كأس مصر.

قال جمال حمزة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، مباريات القمة تحتاج للاعبين أصحاب الخبرات، والذين يملكون الثبات الإنفعالي، في ظل الحضور الجماهيري المحتمل بملعب الأول بارك.

وأضاف حمزة، وفقا لأفكار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، أتوقع الدفع بمحمد صبحي في التشكيل الأساسي أمام الأهلي، وقيادة ناصر منسي خط هجوم الفريق.

وأتم مهاجم الزمالك السابق تصريحاته قائلا، على لاعبي القلعة البيضاء استغلال الفرص التهديفية التي تتاح لهم لحسم لقب كأس مصر.