الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جمال حمزة: استغلال الفرص التهديفية سلاح الزمالك لحصد كأس مصر

جمال حمزه
جمال حمزه

شدد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، على ضرورة الاعتماد على أصحاب الخبرات في تشكيل الفريق الأساسي أمام الأهلي بنهائي كأس مصر.
قال جمال حمزة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، مباريات القمة تحتاج للاعبين أصحاب الخبرات، والذين يملكون الثبات الإنفعالي، في ظل الحضور الجماهيري المحتمل بملعب الأول بارك.
وأضاف حمزة، وفقا لأفكار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، أتوقع الدفع بمحمد صبحي في التشكيل الأساسي أمام الأهلي، وقيادة ناصر منسي خط هجوم الفريق.
وأتم مهاجم الزمالك السابق تصريحاته قائلا، على لاعبي القلعة البيضاء استغلال الفرص التهديفية التي تتاح لهم لحسم لقب كأس مصر.

الجريدة الورقية