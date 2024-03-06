شريف أشرف: أتوقع مفاجأة من جوميز في القمة

تحدث شريف أشرف مهاجم الزمالك السابق عن مباراة القمة المقبلة بين الفريق الأبيض والأهلي في نهائي كأس مصر.

وقال شريف أشرف أشرف في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "مباريات القمة دائما بطولة خاصة وخارج التوقعات.. نتمنى مشاهدة مباراة فنية ممتعة وتتويج الزمالك باللقب".

وأضاف: مباراة القمة لا تعترف بالمستوى الفني لأي فريق قبل الديربي، جوزيه جوميز يملك خيارات فنية كثيرة في مواجهة الأهلي وأتوقع مفاجأة في تشكيل جوزيه جوميز أمام الأهلي".

وأتم: "سامسون أحدث الفارق في المباريات الأخيرة ولكنه ليس رأس حربة صريح"