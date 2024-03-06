محافظ بني سويف يبحث مع مسؤولي مؤسسة العربي لتنمية المجتمع التعاون في كافة المجالات التنموية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع يرافقها احمد بدوي مسؤل علاقات الحكومة العلاقات العام بالمؤسسة، حيث تمت مناقشة عدد من الآليات لتعظيم دور المؤسسة التنموي في المجتمع السويفي، ضمن استراتيجية وخطط المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة، وفي اطار رؤية مصر 2030 التي ترعاها القيادة السياسية وتعمل الحكومة على ترجمتها في شكل مشروعات تنموية وخدمية تنعكس بالإيجاب على جودة ومستوى حياة المواطنين.

رحب المحافظ بمسؤولي المؤسسة،مؤكدا على أن الدولة تعمل بكل أدواتها على دعم الاستثمار والمستثمرين، مشيرا إلى أن مجموعة العربي بمنطقة كوم أبوراضي بالمحافظة تمثل ركيزة صناعية أساسية ومن أهم الشركات على أرض المحافظة، خاصة في مجال العوائد المباشرة وغير المباشرة التي تعود على أبناء بني سويف من وجود مجموعة عملاقة ومن كبريات الشركات المصرية التي لها مكانتها إقليمياً وعالمياً.

كما أكد محافظ بني سويف على أن المحافظة تتطلع لمزيد من الدور المجتمعي من جانب المؤسسة في مختلف القطاعات الخدمية التي تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر، بجانب دعم خطط واستراتيجية المحافظة التنموية، خاصة في مجالات التعليم الفني وتخريج أيدي عاملة مدربة ، وكذا في مجال القطاع الصحي.

فيما حرصت صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، على اهداء المحافظ درع المؤسسة لجهوده الملحوظة في دعم جهود المجتمع المدني في دفع خطط الدولة في كافة المجالات التنموية، لاسيما في مجال تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم احتياجات الفئات الأكثر احتياجا، والعمل على توحيد جهود العمل الأهلي في كافة القطاعات.

كما قدمت العربي التهنئة إلى محافظ بني سويف، وكافة القيادات التنفيذية، وشعب محافظة بني سويف بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة، والتي تعد احتفالية لكل المصريين، مؤكدةً على أن المؤسسة لن تدخر جهداً فى المشاركة الفاعلة لدعم أبناء مصر في كافة المحافظات. خاصة بني سويف التي لها طابع خاص يميزها ، مثل : طيبة شعبها، وجمال وعراقة تاريخها، ومقوماتها المييزة في مجال الاستثمار.