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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدة غياب أليو ديانج عن الأهلي وموعد عودته للقاهرة

أليو ديانج
أليو ديانج

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لجراحة ناجحة تحت إشراف النمساوي كريستيان فليك، خلال الساعات الماضية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الطبيب المعالج وجد أن الغضروف على الأطراف وتو٦ما يحتاج إزالة فقط، وتم بنجاح وبالتالي ديانج سوف يغيب 6 أسابيع فقط".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي تنفس الصعداء بعد مدة غياب اللاعب، حيث كان هناك تخوف من غيابه لأكثر من 4 أشهر، واللاعب سوف يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل".

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