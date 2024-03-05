مدة غياب أليو ديانج عن الأهلي وموعد عودته للقاهرة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لجراحة ناجحة تحت إشراف النمساوي كريستيان فليك، خلال الساعات الماضية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الطبيب المعالج وجد أن الغضروف على الأطراف وتو٦ما يحتاج إزالة فقط، وتم بنجاح وبالتالي ديانج سوف يغيب 6 أسابيع فقط".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي تنفس الصعداء بعد مدة غياب اللاعب، حيث كان هناك تخوف من غيابه لأكثر من 4 أشهر، واللاعب سوف يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل".