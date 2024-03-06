لعلاج تجاعيد اليدين.. وصفات طبيعية مذهلة لن تتخلى عنها

تجاعيد اليدين من الأشياء المحرجة التي تتعرض لها أغلب النساء، فتظن أن لا هناك حل لعلاج تجاعيد اليدين مثل الوجه، إلا أن هناك بعض الوصفات الطبيعية السحرية التي ستجعل يديك ناعمتين خاليتين من أي تجاعيد، وفيما يلي نقدم لك أبرز هذه الوصفات.



وصفات طبيعية لعلاج تجاعيد اليدين

زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون عديدة منها ترطيب البشرة والتخلص من تجاعيد اليدين من خلال تدليك اليدين بالزيت ثم ارتداء القفازات القطنية قبل النوم، ثم شطف اليدين بالماء الدافىء عند الاستيقاظ فى الصباح، للحصول على يدين ناعمتين .





وصفة الحليب

يعتبر الحليب غني بمضادات الأكسدة وكذلك الأحماض الدهنية، والتى تساعد على التخلص من تجاعيد اليدين من خلال نقع اليدين فى اللبن لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة، ولكن بعد استخدام مقشر طبيعي مثل مزيج الليمون و السكر.





عصير الليمون والسكر

يساعد مزج عصير الليمون والسكر على التخلص من التجاعيد والبقع الناتجة وتنظيف اليدين أيضاً من خلال وضع ليمون وسكر بكميات متساوية على اليدين وتدليك اليدين بهما، لإزالة خلايا الجلد الميتة والحصول على بشرة ناعمة.





الموز

يحتوى الموز على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، التى تساعد على التخلص من تجاعيد اليدين، من خلال وضع ثمرة موز مهروسة على اليدين مع التدليك والإنتظار حتى تجف ثم شطف اليدين بالماء الدافئ، ويمكن تكرار الوصفة مرتين فى الأسبوع.