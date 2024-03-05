صراع عنيف بين جبابرة الدوري الانجليزي للفوز بجوهرة كريستال بالاس

دخلت كبرى اندية الدوري الأنجليزي صراع كبير لضم قلب دفاع نادي كريستال بالاس ومنتخب انجلترا مارك جويهي بعدما أبدت اندية ليفربول ومانشيستر يونايتد و توتنهام والارسنال اهتمامها بضم المدافع المتألق هذا الموسم .

وقال مصادر صحفية انجليزية ان مارك جويهي الذي قدم ادائا كبيرا مع نادي كريستال بالاس هذا الموسم والقادم من تشيلسي منذ عام ٢٠٢١ و بات احد اهم نجوم خط الدفاع في الدوري الانجليزي يبدو في طريقه لمغادرة نادي كريستال بالاس بعدما حجز مكانا ثابتا على مدار موسمين مع كريستال بالاس حيث شارك في كل مباريات كريستال بالاس فيما عدا ثلاثة مباريات غاب فيها بداعي الإصابة كما شارك في تسعة مباريات مع المنتخب الأنجليزي .

وقالت صحيفة الديلي ميل ان اول الاندية المهتمة بضم مارك جويهي هو نادي ليفربول الأنجليزي الذي يجد في جويهي ضالته لدعم خط الدفاع للفريق الأحمر في الموسم المقبل الا انه يجد منافسة حقيقية مت نادي مانشيستر يونايتد خاصة وان دان اسورث المرشح ليمون مديرا رياضيا جديدا لمانشيستر يونايتد من أبرز المعجبين بمارك جويهي الذي في حال انضمامه لمانشيستر يونايتد لن يكون أول المنضمين من كريستال بالاس حيث سبق لليونايتد وضم آرون واي بيساكا مقابل ٦٠ مليون جنية استرليني .