عطل فيسبوك وفودافون.. سخرية ترج السوشيال ميديا ومعلق: "كنت فاكرها مراتي"

تعرضت منصات فيسبوك وإنستجرام وماسنجر لعطل فني مفاجيء على مستوى مصر، أسفر عن تسجيل الخروج التلقائي من جميع الحسابات دون سابق إنذار، ليصيب مستخدمي هذه التطبيقات حاله من الخوف في بداية الأمر، معتقدين أن هذه المشكلة خاصًة ليست مع الكل.



ردود أفعال نشطاء السوشيال ميديا على عطل فيسبوك

وسخر نشطاء السوشيال ميديا من هذا الحدث المفاجيء، بتدوين ردود أفعالهم في بوستات عبر تلك المواقع بعد إنهاء العطل، ليحولون حالة الصدمة لكوميديا ساحرة، ويكشفون ماذا جاء ببالهم في الوهلة الأولى من العطل الفني.





ولعل أكثر ما ظنه نشطاء السوشيال ميديا هو اختراق حسابهم من الهاكرز، كما ظن البعض أن زوجاتهم هن من قاموا بهذا التصرف لمعرفة ماذا يدور داخل حسابهم الشخصي ومع من يتحدثون، فكتب شخص علي فيسبوك: "حرام عليك يا مارك افتكرتها مراتي".





وهناك من سخر على ما يحدث من بداية اليوم من عطل فيسبوك وماسنجر وإنستجرام، وقبلهم شركة فودافون ووقف وسائل التواصل بشكل مفاجيء، فكتب أحد مستخدمي فيسبوك: "صلحنا شبكة فودافون العصر.. الفيسبوك ضرب المغرب يالينا".





ومنهم من ربط حالته العاطفية بهذا الحدث، فكتب آخر: " الفيسبوك رجع وانتي لسه يا قلبي "، كما تأذى البعض من هذا العطل؛ بسبب عدم تذكره كلمة السر الخاصة بحسابه، مما وضعه في حاله من التوتر عن كيفية رجوع الحساب إليه وفتحه مرة آخرى.