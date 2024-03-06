ختام فعاليات تدريب الدفعة الثانية ضمن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ختام تدريب الدفعة الثانية ضمن الدورة التدريبية لتمكين المرأة من القيادة تحت عنوان "المرأة تقود في المحافظات المصرية"والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط، والتي جرى عقدها بالمحافظة ونادي الإدارة المحلية، واستهدف تأهيل السيدات ،بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع المصري

جاء ذلك بحضور كل من بلال حبش نائب المحافظ ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ، الدكتور محمد مبارك _ الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنسقو الدورة من الأكاديمية.

وهنأ المحافظ المتدربات باجتياز البرنامج التدريبي، مؤكدا أهمية الاستفادة من فعاليات التدريب ، الذي ياتي في إطار توجه القيادة السياسية وإيمانها بمنح المرأة مكانتها اللائقة ، خاصة و أن المرأة المصرية، قد حصلت على مكتسبات كبيرة ، وحظيت باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق من القيادة السياسية .

كما أعرب محافظ بني سوبيف عن شكره وتقديره للقائمين على الأكاديمية الوطنية للتدريب ، بقيادة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية ، لاسيما وأن يعتز ويشرف بأنه أحد خريجي هذا الصرح المتميز الذي يعد منارة للعلم والتدريب والتأهيل، ومنبعاً لتخريج كوادر شبابية مؤهلة لتقلد مناصب قيادية ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

من جهتهم أعرب ممثلو الأكاديمية الوطنية عن تقديرهم للمحافظ وتوجيهاته بتقديم التسهيلات لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج ، والذي تضمن تنوعا كبيرا في المحاضرات وورش العمل في سبيل تطوير وتنمية قدرات المتدربات، وصقل مهاراتهن الشخصية بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في المجتمع ،حيث تم تدريبهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال ، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات التحول الرقمي،مع التركيز على جانب التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

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