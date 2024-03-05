 دهسه سائق .. المؤبد لسائق نقل بالقناطر الخيرية

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، لسائق سيارة نقل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل سائق سيارة، وذلك عقب اصطدامه بالسيارة قيادته ودهسه أسفل إطارتها قاصد إزهاق روحه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 22358 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2061 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، بإتهام "محمد أ إ"، 35 سنة - سائق - مقيم صفط راشين، مركز ببا، بني سويف، لأنه في يوم 38 / 8 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتل عمد بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجني عليه "عصام لطفي إسكندر قدوس" بأن إصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها ودهسه أسفل إطارتها قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد : 234 / 1 من قانون العقوبات، بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.