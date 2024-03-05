نيجيريا تشدد الإجراءات الأمنية مع استمرار سرقة الغذاء

شددت السلطات النيجيرية الإجراءات الأمنية في متاجر المواد الغذائية الحكومية في جميع أنحاء البلاد وسط أزمة.

ومع معاناة الناس من أجل تحمل تكاليف الغذاء، تزايدت مؤخرا حالات الهجمات على المستودعات لسرقة المواد الغذائية.

يوم الأحد ، الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (نيما) قال على تويتر سابقا، كانت تزيد من الأمن "لمنع أي انتهاكات" في مكاتبها ومستودعاتها في جميع أنحاء البلاد.

يأتي ذلك بعد أن نهب السكان المحليون المواد الغذائية بما في ذلك أكياس الذرة في منشأة في العاصمة الفيدرالية النيجيرية أبوجا. كما قام اللصوص بتخريب المستودع.

الحادث ، الذي ورد أنه استمر لساعات ، ويقال إن تنظيم الدولة الإسلامية تسبب في حالة من الجمود حيث أغلق الناس الطرق القريبة من المنطقة.

تتم مشاركة بعض مقاطع الفيديو عبر الإنترنت التي تظهر المشاهد الفوضوية يوم الأحد ، حيث تجمعت الحشود حول المرافق وغيرها تسير بعيدا مع أكياس من الحبوب.

وقالت الشرطة المحلية وسائل الإعلام التي تمت السيطرة على الوضع.

وجاء الحادث وسط أزمة اقتصادية في البلاد شهدت أسعار ترتفع السلع والخدمات بشكل كبير ، مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30٪.