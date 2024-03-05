أسامة الأزهري: ضجيج الحياة أصبح من مشقة صوم رمضان

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن حقيقة الدين ليست المشقة ولكنها السعادة والراحة والحب، موضحًا أن هذه الحالة الروحانية السامية هي التي تجعلنا نقبل على شهر رمضان للحصول على لحظة سكينة، مشددًا على أن نبحث عن رمضان لالتقاط لحظة سكينة، قائلَا: "ضجيج الحياة أصبح من مشقة صوم رمضان، ضجيج الحياة مرهق ذهنينا ونفسيًا وروحيًا".

نبحث عن رمضان لالتقاط لحظة سكينة

وأوضح "الأزهري"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، الذي يذاع على قناة"دي أم سي"، أن هناك طوفان من مشكلات وأزمات الحياة تتراكم على قلب الإنسان تجلعه ظامئ إلى لحظة صمت وسكون وتسامي ووصل بالله وخشوع وهيبة لمقام الله، مؤكدًا أنه على الإنسان الاستمتع بالسكينة في روحانية شهر رمضان بعيدًا عن ضجيج الحياة.

وتابع: "أجلعوا رمضان يملأ القلوب سكينة وصفاء تنحسر فيها كل معانى الغل والحسد والطمع والدنيا والهوى والتكالب".