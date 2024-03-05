الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أسامة الأزهري: ضجيج الحياة أصبح من مشقة صوم رمضان

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن حقيقة الدين ليست المشقة ولكنها السعادة والراحة والحب، موضحًا أن هذه الحالة الروحانية السامية هي التي تجعلنا نقبل على شهر رمضان للحصول على لحظة سكينة، مشددًا على أن نبحث عن رمضان لالتقاط لحظة سكينة، قائلَا: "ضجيج الحياة أصبح من مشقة صوم رمضان، ضجيج الحياة مرهق ذهنينا ونفسيًا وروحيًا".

 نبحث عن رمضان لالتقاط لحظة سكينة

وأوضح "الأزهري"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، الذي يذاع على قناة"دي أم سي"، أن هناك طوفان من مشكلات وأزمات الحياة تتراكم على قلب الإنسان تجلعه ظامئ إلى لحظة صمت وسكون وتسامي ووصل بالله وخشوع وهيبة لمقام الله، مؤكدًا أنه على الإنسان الاستمتع بالسكينة في روحانية شهر رمضان بعيدًا عن ضجيج الحياة.

 

وتابع: "أجلعوا رمضان يملأ القلوب سكينة وصفاء تنحسر فيها كل معانى الغل والحسد والطمع والدنيا والهوى والتكالب".

مواد متعلقة

إبراهيم عيسى: المقاومة الفلسطينية لا تواجه إسرائيل وتعمل فقط لمشروعه

إبراهيم عيسى: لا توجد منظمة حقوق إنسان في العالم إلا وأدانت إسرائيل

خبير تكنولوجيات المعلومات: "ميتا" أجبرت المستخدمين على الخروج من "فيسبوك"

أسامة كمال: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ستستمر لليلة رمضان

خبير: الموقف المصري سيكون الحل النهائي للقضية الفلسطينية والعالم يعلم ذلك

جومانا مراد تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل “عتبات البهجة”

اتصالات النواب: "فودافون" ستعوض المواطنين لمدة 24 ساعة بإنترنت ومكالمات مجانا

خبير: لقاء رئيس وزراء أرمينيا بالسيسي تعكس السياسة المصرية المنفتحة
الجريدة الورقية