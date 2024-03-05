الهلال السعودي علي أعتاب دخول موسوعة جينيس

تمكن فريق الهلال السعودي من تحقيق فوز هام على نظيره اتحاد جدة بنتيجة (2-0)، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما على ملعب المملكة ارينا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا (موسم 2023-2024).

وافتتح التسجيل للهلال المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش ثم سالم الدوسري في شباك الاتحاد، ليضع الهلال قدمًا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، قبل مباراة الإياب التي تجمع بين الفريقين، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.



وبات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على بعد مباراة واحدة، من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم نادي ذا نيو سانتس الويلزي، كأكبر نادٍ تحقيقًا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 27 فوزًا متتاليًا.

وحقق الهلال فوزه المتتالي رقم 26، ليطمح الزعيم لكتابة التاريخ في مباراة الديربي أمام الرياض، المقررة في الخامسة مساء الجمعة المقبلة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وصنع الهلال 26 فوزًا متتاليًا في مختلف المسابقات، خلال الموسم الجاري (2023-2024)، بواقع 15 فوزًا في دوري روشن السعودي، و8 انتصارات في دوري أبطال آسيا، و3 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتشير موسوعة جينيس، عبر موقعها الرسمي، إلى منح الرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم، إلى نادي ذا نيو سانتس الويلزي برصيد 27 فوزًا متتاليًا في 2016.