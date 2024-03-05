مانشيستر سيتي يجدد اهتمامه بنجم ويستهام

بعد رفضه الارسنال

اكدت مصادر اعلامية انحليزية ان نادي مانشيستر سيتي الأنجليزي جدد اهتمامه بضم نجم وسط ويستهام الأنجليزي ومنتخب البرازيل لوكاس باكوايتا .

وكان مانشيستر سيتي قد سبق وابدى اهتمامه بضم لوكاس باكوايتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد إصابة النجم البلجيكي كيفين دي بروين والتأكد من غيابه لمدة طويلة الا ان المفاوضات توقفت في اللحظات الأخيرة بعد دخول باكوايتا في مشاكل قضائية حول ضلوعه في المراهنات على نتائج المباريات وهو الأمر الذي تمنعه قواعد الدوري الأنجليزي واتجه السيتي إلى التعاقد مع نجم وسط ولفرهامبتون و منتخب البرتغال ماتيوس نونيز الذي نجح في تقديم مستويات متميزة مع السيتي منذ انضمامه للفريق السماوي .

جريدة الجارديان الانحليزية وفقا لمصادر صحفية وثيقة الصلة بنادي مانشيستر سيتي أكدت ان نادي مانشيستر سيتي تواصل مجددا مع النجم البرازيلي باكوايتا بعد رفض الاخير لعرض نادي الارسنال لضمه مؤخرا وبعدما أكد باكوايتا للمقربين منه انه ينتظر ان يحقق حلمه بالانتقال إلى مانشيستر سيتي والتدرب تحت قيادة بيب جوارديولا خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر لصحيفة الجارديان ان أبواب السيتي مفتوحة للنجم البرازيلي لوكاس باكوايتا وان هناك قناعة كبيرة بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مقابل ٨٥ مليون جنية استرليني وهي الصفقة التي لن تجد ممانعة من نادي ويستهام يونايتد.