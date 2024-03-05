جامعة الأزهر تنظم مسابقة "القراءة الحرة" لطلاب وطالبات الكليات بالقاهرة والأقاليم

تنظم جامعة الأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مسابقة "القراءة الحرة"، وذلك في إطار اهتمام المؤسسة وحرصها الدائم على تثقيف طلابها وطالباتها في مختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم.

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الطلاب على القراءة، وتنمية الوعي والمعرفة، وإحياء قيمة فَهم وتدارُس الكتب التراثية، وتنمية مهارات الطلاب على التلخيص والمناقشة والسرد، إضافة إلى إسهاماتها في شغل أوقات الطلاب بما هو مفيد وجاد، وتقليص استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها كمصدر وحيد للمعلومات والمعرفة الثقافية، والتي يستغلها متطرفو الفكر في بث سمومهم الداعية إلى الإلحاد والطعن في الثوابت والانحراف الفكري والسلوكي.

بدوره صرح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقة تقام تحت شعار أنت أقوي من المخدرات ،وتَختبر قدرة الطلاب والطالبات على قراءة وتلخيص وبيان وجه الإفادة من خمسة كتب؛ هي: الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، والشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض، ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري، والنبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز، ورسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود شاكر، لافتًا إلى أن اختبارات المسابقة سوف تجرى تحريريًا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٨/٥م بقاعة الفلك بكلية العلوم بنين.

وأضاف "الشربيني" أن الفائزين في المسابقة سيحصلون على جوائز مالية قيمة للمراكز العشر الأولى، بدءًا من ٢٥٠٠٠ ألف جنيه للمركز الأول حتى ٣٠٠٠ آلاف جنية للمركز العاشر، إضافة إلى عشر جوائز تشجيعية تبلغ قيمتها ٢٠٠٠ جنيه، داعيًا الطلاب الراغبين في المشاركة في المسابقة إلى سرعة التقديم في كلياتهم.

يذكر أن المسابقة تأتي برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، و الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعةبالجامعة، برئاسة الأستاذ محمد قاسم مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.