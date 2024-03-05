أبو طالب عبر صفحته الشخصية.. إطلاق We Business Summit خطوة مهمة نحو دعم عملائنا بحلول مبتكرة تعزز قدراتهم التنافسية

أعرب محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، عن سعادته بإطلاق أول We Business Summit لدعم عملاء المصرية للاتصالات من الشركات والمؤسسات علشان لتوفير حلول وخدمات تساعدهم في تعزيز قدرتهم التنافسية.

قال أبو طالب: “خطوة جديدة ومهمة في دعم عملائنا وشركائنا واللي بتثبت قدرتنا على ريادة سوق الاتصالات المتكاملة في مصر، فخور كمان بالثقة الكبيرة اللي بتتمتع بيها we من الشركات والمؤسسات مش بس المحلية وكمان العالمية”.

أضاف: “احنا في we عندنا ايمان قوي بالشراكة ودورها في تحقيق النجاح، علشان كده بنعتبر عملائنا هما دايما شركاء في النجاح اللي كل يوم بنحققه، ال Summit دي خطوة في مشوار كبير ودي بس البداية واللي جاي هيبقى غير أي حد”.