إشراقات

الثلاثاء 05/مارس/2024 - 10:05 م 3/5/2024 10:05:39 PM

إبداع المصرى لا يتوقف أبدًا.. وميله للسخرية من كل شيء.. حتى من نفسه بات مضرب الأمثال.

واليوم نحن أمام شاب مصرى يتيم.. يتهم خاله بالاستيلاء على ميراث أمه.. وعدم منحه له، وبدلًا من أن يذهب الشاب للمحاكم لأخذ حقه.. لجأ لأغرب طريقة فى التاريخ.. إذ بدأ يتغنى فى الموالد والأفراح باغنيه يتهم فيها خاله بأكل مال أمه المتوفاة.. والأغرب من تصرف الشاب هو تصرف الشباب والشابات فى تلك الأفراح.. إذ باتوا يرقصون كالمجانين على أغنية هذا الشاب اليتيم.. والذى حول مأساته الشخصية لمصدر تكسب وتربح.. بل وأنا أتوقع أنه سيكسب من هذه الأغانى الحزينة الراقصة أضعاف أضعاف ميراثه من المرحومة أمه!!

بل إن المضحك فى الأمر أن كل واحد له قريب أكل ميراثه.. بات يدعو الشاب لذكر اسمه فى الأغانى تشهيرًا به وزجرا لطمعه!!

والشاب لا يرفض طلب أحد.. والمدهش أن كل اخوال الشاب اليتيم عاملين نفسهم من بنها.. ويتجاهلوا انين الفتى الصغير وآهاته وزفراته الباكية!!

وكان لسان حالهم يقول له اضرب رأسك فى اجدعها حائط.

ومع كل ذلك فإن الفتى لم ييأس وبات يطاردهم بأغانيه التشهيرية صباح مساء.. بل إنه يغنى نفس الأغانى فى الأفراح التى تقام أسفل منازلهم!!

أظن أن قصة هذا الشاب أغرب من الخيال..