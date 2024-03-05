احتفظ بشريط نادر لخلاف حاد بين «حليم» و«عبدالوهاب» بإحدى البروفات

حكايات من ذكريات شيخ الملحنين

غنى بصوته «خسارة خسارة» تكريمًا لـ«بليغ»

كان شاهدًا على رفض «نجاة» الصلح مع «عبدالحليم»

حرمه القدر من تحقيق حلم عمره بالتلحين لأم كلثوم

الموسيقار الكبير الراحل حلمى بكر الذى فقدناه منذ أيام قليلة لم يكن فنانًا عاديًا بكل المقاييس بل هو موسيقار ثائر يغير بشدة على أى عمل فنى دون المستوى. ولم لا وقد عاصر والتصق بعمالقة الموسيقى والطرب. «محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ ونجاة ووردة وشادية وبليغ والطويل والموجى».

أسعدنى الحظ أن أقترب من الموسيقار الراحل لسنوات طويلة. كان يراقب أعمالنا الصحفية وكان نقده لاذعًا ولكن فى المعلومات الصحيحة.

بداية الموسيقار الراحل كان شخصية شبه أسطورية منذ فجر شبابه التقى الموسيقار الراحل محمد فوزى أوائل الستينيات من القرن الماضى واقتنع «فوزى» بموهبة الملحن الشاب تأثر «حلمى» كثيرًا بـ«فوزى» كان لذلك دور كبير فى تكوين شخصيته الفنية.

حكايات مثيرة عاشها الموسيقار الراحل وكل ما سوف أكتبه من على لسان الموسيقار الراحل.

بداية مع كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم حيث كان الموسيقار الراحل فى الثلاثينيات من عمره. الموسيقار الراحل رياض السنباطى نصح كوكب الشرق بضرورة التعامل مع الموسيقار الشاب وبالفعل اتصلت كوكب الشرق بالشاعر الراحل عبدالوهاب محمد صديق حلمى بكر يبلغ حلمى بكر بموافقة كوكب الشرق على التعاون معه. كان «حلمى» فى أمريكا وقتها وعندما جاء إلى القاهرة لم يصدق أنه سيلحن لأم كلثوم. عندما اتصلت أم كلثوم على الهاتف لم يصدق «حلمى» أنها تحدثه.

الأغنية كانت ما عندكش فكرة، حضر حلمى بكر لمنزل كوكب الشرق وأسمعها المذهب الأول. أعجبت به كوكب الشرق وقالت لحلمى بكر سنسجل بعد العودة من رحلة العلاج. ولكن ماتت كوكب الشرق وفقد حلمى بكر حلم عمره فى التلحين لأم كلثوم مع الموسيقار الراحل عبدالوهاب، كان حلمى بكر وثيق الصلة به. كان «عبدالوهاب» يعتبره من أبنائه، مع محمد سلطان وعمار الشريعى فى أوائل الثمانينيات غنت «نجاة» من ألحان حلمى بكر أغنية فاكرة وحسين استمع إليها، «عبدالوهاب» أعجب بها بشدة، وقال لحلمى بكر بالحرف الواحد: إيه يا ولد الحلاوة دى. الأغنية بالفعل كانت رائعة.

مع العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، كان حلمى بكر وثيق الصلة بالعندليب.

لحن حلمى بكر 6 أغنيات لـ«عبدالحليم» لكنها كانت أغانى خاصة، مثل الليلة يحلى السهر.

لكن الحقيقة الغائبة عن الكثيرين فى عام 1975 كان «حليم» على خلاف شديد مع الموسيقار الراحل بليغ حمدى، «عبدالحليم» كان يعد حلمى بكر لمنافسة بليغ حمدى فى عز مجده.

وفى حديث تليفونى قال «حليم» لـ«بليغ» إن حلمى بكر انتهى من تلحين أغنية لـ«حليم» كان من المفروض أن يلحنها «بليغ»، لهذه الدرجة «عبدالحليم» كان مؤمناً بموهبة حلمى بكر. قبل أن يسافر «حليم» للندن فى رحلته الأخيرة لم يفارقه حلمى بكر فى هذا اليوم حتى ركوبه الطائرة فى رحلة الموت.

الموسيقار الراحل صاحب القلب الطيب والنقى كان سببًا رئيسياً فى الصلح بين «عبدالحليم» والشاعر الراحل مرسى جميل عزيز، ذهب لمنزل الراحل ليقول له: «عبدالحليم» أصيب بنزيف حاد. وعلى الفور قال له «مرسى» خدنى فوراً لحبيبى وصديقى «عبدالحليم».

حكاية طريقة مع المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة فى حقبة الستينيات لحن لها الأغنية الشهيرة مهما الأيام بعد أن انتهت «نجاة» من تسجيل الأغنية أصيبت بالخوف والهلع. كيف أغنى مهما الأيام بعد أيظن. ولكن «حلمى» بذكائه هدأ من روعها وأكد لها أن الأغنية ستحقق نجاحًا ساحقًا وهذا ما حدث.

حلمى بكر كان موسيقارًا شديد الصرامة فى لجنة الاستماع الموحدة باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا، كان «حلمى» السد المنيع لأى مطرب أو مطربة دون المستوى، عشرات الأصوات رفضها حلمى بكر رغم شهرة بعضهم، ولكن كان يغير بشدة على الأغنية والموسيقى فى مصر والعالم العربى.

من فرط قربه من «حليم» و«عبدالوهاب» كان يحتفظ بشريط كاسيت نادر فى منزله لإحدى البروفات بين العملاقين. الشريط كان يحتوى على نقاش حاد جداً بين «عبدالوهاب» و«عبدالحليم» واختلاف فى وجهات النظر بشأن إحدى الأغنيات التى لحنها «عبدالوهاب» لـ«عبدالحليم».

حلمى بكر عاشق للموسيقار الراحل بليغ حمدى وغنى لأول مرة بصوته فى الأربعين الخاص برحيل «بليغ» أغنية خسارة خسارة فى حفل عام. وكانت من النوادر أن يظهر حلمى بكر مطربًا لا ملحناً.

حلمى بكر كان موسيقارًا عاشقًا لمصر تفوق على نفسه فى عام 73 فى تلحين الأغنية الرائعة حبايب مصر للمطربة التونسية الراحلة عليا وبعدها بأكثر من 30 عامًا أبدع فى أوبريت الحلم العربى.

اختلف حلمى بكر كثيراً مع عدد هائل من مطربى ومطربات هذا الزمن حرصاً منه على رفعة شأن الأغنية والموسيقى المصرية والعربية، لكن جميع مطربى ومطربات مصر والعالم العربى كانوا يحترمون ويقدرون حلمى بكر لطيبة قلبه وصراحته الشديدة.

ربما لا يعلم الكثيرون أن حلمى بكر كان شاهداً على رفض المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة على رفض الصلح مع العندليب الراحل عبدالحليم حافظ عقب غنائه لقصيدة لا تكذبى، قال لى حلمى بكر إن الموسيقار الراحل كمال الطويل اتفق مع نجاة يأتى لمنزلها بصحبة «حليم» لتصفية الأجواء ولكن عندما ذهب «الطويل» و«حليم» لمنزل «نجاة» فى الموعد المحدد رفضت «نجاة» فتح الباب لـ«حليم» و«الطويل» وغضب «الطويل» بشدة من هذا التصرف من نجاة الصغيرة كان ذلك فى منتصف ستينيات القرن الماضى.

برحيل حلمى بكر افتقدنا حائط الصد ضد الفن الهابط. أكد لى كثيرًا أنه ينفعل وينسى نفسه لمجرد أن يرى أغنية هابطة فيديو كليب تعرض على الشاشات المصرية لأنه حزين بشدة على ما وصلت إليه الأغنية فى مصر والعالم العربى.. هو كدا إن مصر كانت وما زالت أصل الطرب.

من أقواله المأثورة.. إن عبدالحليم حافظ لم يكن أجمل أو أقوى الأصوات على الساحة. لكن كان الأذكى والذكاء كان سر بقاء صوت «عبدالحليم» من بعد 47 عامًا على رحيله.

كما وصف عمرو دياب أيضاً بالذكاء بين مطربى عصره.