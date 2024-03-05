مسابقة فنية لطلاب الفنون الجميلة بجامعة الأقصر



شهد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الفنون الجميلة بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، ومؤسسة إي إف جي للتنمية الاجتماعية، ويمثلها الأستاذة هنا حلمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة؛ للمشاركة في دعم وتطوير المجتمع.

أكد الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة على حرص الجامعة في تقديم كافة إمكاناتها؛ لخدمة المجتمع، وفي هذا الإطار لاتدخر جامعة الأقصر جهدًا في التعاون مع المؤسسات التنموية والمدنية، في تحقيق هذا الهدف؛ مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يدعم المواهب الشابة في الاستفادة بخبراتهم في تطوير البيئة.

فيما أوضح الأستاذ الدكتور أحمد محيي، عميد كلية الفنون الجميلة، أنه يتضمن البروتوكول تنظيم مسابقة بين طلاب كلية الفنون الجميلة؛ في محاولة لمشاركة المواهب من الشباب والطالبات، في تجميل القرى، ويتم اختيار المقترح الأفضل من خلال المسابقة لتنفيذه، مقابل حافز مادي للمشاركين.

وأشار عميد الكلية إلى أن المسابقة الفنية تتضمن تصميم جداريات لواجهات العمارات السكنية بمدينة إسنا تعبر عن هوية المنطقة؛ بهدف الارتقاء بالصورة البصرية لواجهات العمارات السكنية؛ لتحقيق التفاعل بين المبدعين من شباب الجامعات والهيئات التنموية.