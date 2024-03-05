الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد مذهلة لتناول بذور الشيا

بذور الشيا
بذور الشيا

بذور الشيا من أفضل النباتات المفيدة لصحة الجسم، حيث يستعين بها البعض كبديل طبيعي للأدوية في علاج الأمراض المتعلقة بالقلب والجلد وغيرها.

txt

الزراعة تعلن مخلصاً حول أبرز أنشطة معمل النخيل خلال فبراير

فوائد بذور الشيا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ذا صن البريطانية، نستعرض إلية أهم فوائد بذور الشيا..

​- أمراض القلب

إن وجود حمض ألفا لينولينيك في بذور الشيا قد يعزز صحة القلب،  فهو يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

- صحة الجلد

يساعد الزيت الموجود في بذور الشيا في علاج الأكزيما، حيث يحد من حدوث الحكة، ويشفى ويحسن ترطيب الجلد.

-مضادة للأكسدة

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، التي تقلل الالتهابات في الجسم وتحميه من الجذور الحرة.

-تعزيز صحة الأمعاء

تحسن بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزز صحة الأمعاء، كما تمنع الإصابة بالإمساك لأنها مصدر جيد للألياف.

الجريدة الورقية