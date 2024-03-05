فوائد مذهلة لتناول بذور الشيا

بذور الشيا من أفضل النباتات المفيدة لصحة الجسم، حيث يستعين بها البعض كبديل طبيعي للأدوية في علاج الأمراض المتعلقة بالقلب والجلد وغيرها.

فوائد بذور الشيا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ذا صن البريطانية، نستعرض إلية أهم فوائد بذور الشيا..

​- أمراض القلب

إن وجود حمض ألفا لينولينيك في بذور الشيا قد يعزز صحة القلب، فهو يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

- صحة الجلد

يساعد الزيت الموجود في بذور الشيا في علاج الأكزيما، حيث يحد من حدوث الحكة، ويشفى ويحسن ترطيب الجلد.

-مضادة للأكسدة

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، التي تقلل الالتهابات في الجسم وتحميه من الجذور الحرة.

-تعزيز صحة الأمعاء

تحسن بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزز صحة الأمعاء، كما تمنع الإصابة بالإمساك لأنها مصدر جيد للألياف.