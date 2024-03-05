جامعة الزقازيق تحصد الميدالية الذهبية فى بطولة الجامعات للكاراتية

شارك طلاب جامعة الزقازيق، في بطولة الجامعات للكاراتية والتي أقيمت فاعلياتها بالصالة المغطاة بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وحصل الطالب محمد حمدي فى الفرقة الثانية بكلية التجارة ولاعب منتخب الجامعة، اليوم الثلاثاء، على الميدالية الذهبية ببطولة الكاراتية ضمن ألعاب دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ 51، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس 2024.

شارك في البطولة أكثر من ١٠٠٠ طالباً وطالبة يمثلوا ٢٤ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وتأتى مشاركة الجامعة تحت إشراف تحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، و محمد زقزوق مدير إدارة النشاط الرياضي.

يشار إلى أن جامعة الزقازيق، شاركت بوفد مكون من ١٨ طالباً وطالبة، من خلال جهاز فنى بقيادة الدكتور محمد سعيد أبو النور، والدكتور أحمد غالى مدرب، والدكتور محمود متولى مدرب، والمشرف العام إيهاب غنيم، ومشرف الطلبة الدكتورة هبة الشيخ، ويستكمل المنتخب أيضاً منافسات الفرق الجماعية ال«كاتا، وكوميتيه»