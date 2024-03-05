الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مشاركة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين في أعمال الدورة العادية (161) لمجلس الجامعة

السفير العكلوك
السفير العكلوك

لليوم الثاني على التوالي، شاركت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء ٥ مارس ٢٠٢٤، بمقر جامعة الدول العربية، في أعمال الدورة العادية (161) لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا.

حيث ناقش المندوبون الدائمون في اجتماعهم على مدى يومين مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة الذي يتضمن عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، لرفعها إلى الدورة الوزارية (161) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المزمع عقده غداً الأربعاء الموافق ٦ مارس ٢٠٢٤.

وقد حضر عن وفد دولة فلسطين السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والسفير فايز أبو الرب  مدير قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، والمستشار أول د. رزق الزعانين والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، والملحقين الدبلوماسيين ماهر أسامة مسعود وعلا عامر الجعب.

مواد متعلقة

الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يشارك في منتدى الاقتصاد الرقمي بالعراق

أبو الغيط يلتقي لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول مساعدة السودان للخروج من أزمته

أبو الغيط يُوجه نداءً لحقن دماء الشعب السودانى تعظيمًا لحرمة شهر رمضان

أبو الغيط يستقبل وزير الدولة الصومالي ويؤكد علي موقف الجامعة العربية المساند للصومال

أبوالغيط: الحفاظ على سوريا وتكامل ترابها الوطني يعد محل إجماع كامل من الدول العربية

أبوالغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للصومال والتضامن معه في الدفاع عن سيادته

أبو الغيط يستقبل وزير خارجية سوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة

النائبة اليخير سيد تشارك في أعمال  مؤتمر اتحاد مجالس التعاون الإسلامي بكوت ديفوار
الجريدة الورقية