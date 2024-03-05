مشاركة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين في أعمال الدورة العادية (161) لمجلس الجامعة

لليوم الثاني على التوالي، شاركت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء ٥ مارس ٢٠٢٤، بمقر جامعة الدول العربية، في أعمال الدورة العادية (161) لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا.

حيث ناقش المندوبون الدائمون في اجتماعهم على مدى يومين مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة الذي يتضمن عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، لرفعها إلى الدورة الوزارية (161) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المزمع عقده غداً الأربعاء الموافق ٦ مارس ٢٠٢٤.

وقد حضر عن وفد دولة فلسطين السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والسفير فايز أبو الرب مدير قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، والمستشار أول د. رزق الزعانين والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، والملحقين الدبلوماسيين ماهر أسامة مسعود وعلا عامر الجعب.