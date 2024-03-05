مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم القطرية ، في ختام جلسة تداولاته، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بمقدار 88.49 نقطة، أي بنسبة 0.84 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و384.55 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال الجلسة تداول 177 مليونا و193 ألفا و107 أسهم، بقيمة 544 مليونا و357 ألفا و346.529 ريال، نتيجة تنفيذ 17 ألفا و610 صفقات في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 10 شركات، فيما انخفضت أسعار 37 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 597 مليارا و110 ملايين و316 ألفا و471.790 ريال، مقارنة بـ603 مليارات و286 مليونا و823 ألفا و799.290 ريال، في الجلسة السابقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 35.56 نقطة ليقفل عند مستوى 12470.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 386 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 158 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات في الأسهم السعودية : اليمامة للحديد، وأميانتيت، وصدر، وأنابيب السعودية، والخريف الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الباحة، وأفالون فارما، وتشب، وسابتكو، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.67%.

فيما كانت أسهم شركات في الأسهم السعودية : أنعام القابضة، وشمس، وزين السعودية، وأمريكانا، وصدر هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وسال، وسيرا، وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 11.65 نقطة، ليقفل عند مستوى 26435.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.