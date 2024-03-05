تخصيص 340 مسجدا لأداء صلاة التراويح و163 مسجدا للتهجد و9 مساجد للاعتكاف بالبحر الأحمر



أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عن استعدادات مساجد محافظة البحر الأحمر لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال إطلاق حملة لتنظيف شامل وإعمار بيوت الله، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ هانى السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لتأهيل المساجد وتجهيزها لاستقبال شهر الصيام، مشيرًا إلى أنها ستستمر على مدار شهر رمضان المبارك. وتشمل الحملة عدة مراحل منها: النظافة الدورية للمساجد، وتنظيف أسطحها وإصلاح مزاريب تصريف مياه الأمطار.

وأشار السباعي إلى أنه تم تكليف مديري الإدارات الفرعية والمفتشين بالمشاركة الفعَّالة في تنفيذ الحملة، بهدف حماية وصيانة بيوت الله والحفاظ على نظافتها وتأهيلها لاستقبال المصلين في شهر الخير والبركة. وأكد أن الحفاظ على النظافة يعد مطلبًا شرعيًا، وأن المساجد يجب أن تكون مثالًا للنظافة والجمال، حيث تعتبر عنوانًا للروحانية والتقوى.



وكشف الدكتور هانى السباعى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر ، أن المديرية استعدت لشهر رمضان المبارك بالأنشطة الدعوية، إذ تم الانتهاء من الإعداد لملتقى الفكر الاسلامى عام 1445ه - 2024م الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وسيحاضر في الملتقي نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وشدد «السباعى »، على مسؤولي المساجد للمرور الدائم والمتابعة لأعمال النظافة والتعقيم المستمر للمساجد، وغسل السجاد والمراحيض، باستمرار لاستقبال المصلين، والحفاظ على صحتهم.



يذكر أن مديرية أوقاف البحر الأحمر خصصت عددا من المساجد بنطاق المحافظة، لأداء صلاة التروايح حيث تم تخصيص 340 مسجد لأداء صلاة التراويح وتخصيص163 مسجد للتهجد 163 و9 مساجد الاعتكاف