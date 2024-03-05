القضية الفلسطينية استحوذت على فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

رئيس المركز القومي للسينما:

قال الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما أن إقامة دورة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية لم تكن لتتم دون طرح القضية الفلسطينية قضيتنا الاولي والأهم حيث حازت على النصيب الأكبر لدورة هذا العام ،وتم عرض عدة أفلام مقدمة من دول مختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته في الحفل الختامي لمهرجان الاسماعيليه الدولي للأفلام التسجيلية والذي أقيم على مدار ستة أيام بمدينة الإسماعيلية بمشاركة ٦٢ دولة بينهم ١١ دولة عربية.

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وقال بكر "لقد عيشنا علي مدار أيام قليلة كنا نتمناها لو امتدت طويلاً حالة سينمائية وأجواء فنية فريدة اندمج خلالها الفن والثقافة والسينما ، اجتمع جمهورها علي حب السينما .

وتابع نتمني أن نكون قد قدمنا دورة هذا العام بالمستوي الذي يليق به تاريخ هذا المهرجان العريق الذي يقام سنوياً علي أرض الإسماعيلية وسط شعبها الكرام المحب للفن والثقافة ، شاهدنا معاً برنامج حافل من الفعاليات والافلام المنتقاه بعناية فائقة لتتناسب مع جمهورنا الواعد لأهمية الفن والسينما ، برنامج اندمجت فيه الثقافات المختلفة ،

واضاف بكر ، وفي النهاية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني علي دعمها لهذة المهرجان ، ولمحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة علي تسخيره لكافة قطاعات المحافظة للمساهمة في إنجاح هذا الدورة ، وللدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما علي المجهود الذي بذله معنا من أجل إقامة هذة الدورة ، ولكافة قطاعات وزارة الثقافة ، والوزارات الداعمة ، واتقدم بشكر خاص للناقد السينمائي الكبير عصام زكريا وفريقة الفني علي كل ما قدموه من مجهود شهور طويلة لإقامة هذة الدورة المميزة من عمر المهرجان ، وخالص شكري لفريق المركز القومي للسينما ، ولا أغفل في شكرى فريق المتطوعين من أهل الإسماعيلية الذين بذلوا كل ما في طاقتهم للعمل معنا بهذة الدورة

أواختتم كلمته قائلاً تمني أن ألقاكم علي خير مجدداً في دورة جديدة ومتميزة من عمر مهرجان الإسماعيلية الدورة السادسة والعشرون.