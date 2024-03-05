قتل صديقه داخل الشقة بعد سهرة مخدرات.. تفاصيل

استمعت نيابة شمال القاهرة، لأقوال شقيق بائع متجول قتل علي يد صديقه في منطقة الشرابية، و صرحت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لاستكمال التحقيقات.

وقال شقيق المجني عليه خلال التحقيقات إن شقيقه خرج مع صديقه، بعد الشغل وتأخر ولم يأت.. وأضاف بأنه كان يتعاطى المواد المخدرة مع "ا. م" صديقه من وقت لآخر، وفوجئ بعد ذلك بالعثور على جثته داخل الشقة.

وتبين من التحريات أن المتهم أقدم على قتل صديقه بعد تعاطيهما المواد المخدرة حيث نشبت بينهما مشادة كلامية في البداية تطورت لمشاجرة بسلاح أبيض على إثرها طعن المتهم صديقه محدثات إصابته وأدى إلى مصرعه في الحال

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي في منطقة الشرابية بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية في المنطقة

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة بائع متجول- مقيم بدائرة القسم في حالة تحلل وبه إصابة عبارة عن جرح طعني، وتبين أن قاطن الشقة محل الواقعة عاطل وأنه وراء ارتكاب الواقعــــة.

تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المُستخدم في ارتكاب الواقعــة، وأقر بأنه أثناء تعاطي المواد المخدرة صحبة المجني عليه حدثت بينهما مُشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدي عليه باستخدام السلاح المضبوط مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.