رئيس مدينة سفاجا يبحث سبل تطوير المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبى

استقبل اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، اللجنة التنسيقية المشتركة للمثلث الذهبي، وذلك لبحث سبل تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحضور الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة الاقتصادية المثلث الذهبي والمحاسب أحمد فتحي إبراهيم مدير عام الشئون المالية، والمهندس إبراهيم رفعت مدير عام نظم المعلومات.

أوضح رئيس مدينة سفاجا، أن هدف الزيارة مناقشة مشروعات الهيئة وسبل التعاون بين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والهيئة لتحقيق التعاون وتضافر جهود الدولة ذات الصلة بالمشروع للوصول إلى نتائج ومخرجات وترجمتها إلى خطط تنفيذية لسرعة تنمية المنطقة وإقامة المشروعات الاستثمارية، مما يعمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة بمشروع المثلث الذهبي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية والحكومة بتحفيز وتشجيع الاستثمار بما يهيئ المناخ المناسب لسرعة تنمية المنطقة وتدفق الاستثمارات إليها وإنجاز مشروعات ذات نفع اقتصادي.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إن إنشاء المنطقة جاء بهدف تحقيق تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة، إذ تتميز المنطقة الواقعة بين محور سفاجا – قنا شمالا ومحور القصير- قفط جنوبا بالعديد من العوامل والثروات التعدينية والموقع الجغرافي الاستراتيجي. مشيرا إلى أن المثلث الذهبي يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة وتنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد، لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المحلية والموارد البشرية وإقامة مجمعات صناعية وتجمعات عمرانية جديدة.

يذكر أن مشروع المثلث الذهبي يضم مناطق عمرانية وصناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، حيث إن المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، بالإضافة إلى العديد من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة علي سواحل البحر الأحمر، والمواقع الأثرية بجنوب صعيد مصر...