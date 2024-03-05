مرضتيتش تديه فلوس.. 9 مارس محاكمة المتهم بقتل زوجته أمام طفلتها في الجيزة

حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 9 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته أمام طفلتها بالجيزة.

وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قد أحالت المتهم "محمود. م" بقتل زوجته طعنًا بسكين أمام طفلتها "رودينا" داخل مسكن والدها بالجيزة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

اعترافات المتهم بقتل زوجته أمام طفلتها

وأدلي المتهم "محمود. م" باعترافات تفصيلية عن الجريمة أمام جهات التحقيقات، قائلا:"طلبت منها فلوس ومرضيتش تديني، اتخنقت معاها وضربتها بالسكين.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، والتصريح بدفن الجثة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بقيام شاب بقتل زوجته داخل منزل والدها طعنا بسكين.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين أن المجني عليها تعيش مع أهلها بعد أن تركت منزل الزوجية بسبب الخلافات بينهما.